Появились первые подробности Call of Duty, которая выйдет в 2025 году

Call of Duty 2025 находится на стадии разработки как прямое продолжение игры Call of Duty: Black Ops 2, события которой развиваются примерно в 2030 году (действие Black Ops 2 происходит в 2025 году). В связи с этим поклонникам следует ожидать возвращения некоторых из их любимых персонажей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британскую ежедневную газету Metro.co.uk .

Call of Duty 2025 будет связан с Call of Duty: Black Ops 2 не только ходом событий, но и обновленными картами с BO2, представленными в новых раундах.

В игре также ожидаются существенные изменения по сравнению с предыдущими частями. Разработчики планируют полностью переработать систему передвижения, вернуть механику "Pick 10" и ввести режим Gunfight.

Ранее планировалось выпустить все ремастированные карты с Black Ops 2 в день релиза, аналогично тому, как карты с Modern Warfare 2 (2009) вернулись в Modern Warfare 3. Однако теперь планы изменились, и новые и ремастированные карты будут выпущены одновременно.

Возможно, такой подход является ответом разработчиков на критику со стороны игроков, выражающих мнение о том, что Call of Duty: Modern Warfare 3 является лишь дополнением к игре 2022 года.