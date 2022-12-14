З’явилися перші кадри з фільму про життя українського художника Казимира Малевича

Про що фільм “Малевич”

Зйомки фільму мали завершитись у березні 2022 року, але були перенесені через повномасштабне вторгнення Росії. Влітку 2022 режисерка і продюсерка фільму прийняли рішення завершити виробництво.

"Малевич - геніальний художник, усе своє життя я захоплювалася його творчістю. Одного разу, приблизно 6 років тому, я була в Стокгольмі, де в Музеї сучасного мистецтва побачила його картину: вона була підписана “Казимир Малевич - російський авангардний художник”. Мене це обурило, адже у багатьох джерелах він досі значиться як російський художник-авангардист, попри те, що народився в Києві, писав і говорив українською мовою та провів дитинство, юнацькі роки та частину професійного життя в Україні", - розповідає продюсерка та співсценаристка проєкту Анна Паленчук.

Кадри зі зйомок фільму “Малевич” (фото надали творці кінострічки)

"Я розказала про це Дар’ї і ми вирішили, що зробивши фільм про Малевича, зможемо розказати світу про його українське коріння. Це особливо актуально зараз, адже ми маємо повернути з Росії українську культурну спадщину та українські геніальні імена, очистивши їх від імперського наративу", - додає вона.

Образ кінематографічного Малевича формувався завдяки архівним матеріалам, документальним фотографіям, спогадам колег, учнів, друзів та родичів митця. Консультантом фільму та його креативним продюсером виступила виконавча директорка Українського Інституту та авторка декількох книг про Малевича Тетяна Філевська.

Кадри зі зйомок фільму “Малевич” (фото надали творці кінострічки)

Головні ролі у фільмі виконали Віталій Ажнов, Ірма Вітовська-Ванца, Олексій Горбунов, Марина Кошкіна, Олександр Рудинський, Олександр Новіков і Христина Федорак.

За словами режисерки, стрічка не претендує на 100% історичну достовірність, бо це художній фільм, а не біографічна документалка.

"Цим фільмом ми відкрито хочемо відвоювати в Росії Казимира Малевича, повернути художнику його українсько-польську біографію", - каже Онищенко.

Кадри зі зйомок фільму “Малевич” (фото надали творці кінострічки)

Нагадаємо, що Казимир Малевич жив та творив в Радянському Союзі, влада якого знищувала всі прояви вільного мистецтва і воліла підпорядкувати авангард вимогам радянської пропаганди.

Малевич - єдиний художник, який відкрито критикував та зображував тему Голодомору у своїх роботах, за що переслідувався радянською владою.