ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Японии изобрели луноход с руками

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 10:45
В Японии изобрели луноход с руками Фото: в Японии изобрели луноход с руками (gitai.tech)
Автор: Сергей Пышкин

Инженеры компании GITAI разработали усовершенствованный луноход для общего назначения, например, разведки, добычи полезных ископаемых, инспекции или технического обслуживания. Уже провели первые испытания робота.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gitai.

Робот оборудован четырьмя колесами, которые способны поворачиваться под любым углом. Это позволяет ему ездить боком, разворачиваться на месте или выполнять сложные маневры. Верхняя часть разработки имитирует верхнюю половину человеческого тела. Она оснащена фонарем, камерами и "руками". Роботом можно управлять дистанционно с помощью VR-контроллеров.

Испытания проходили на полигоне с имитацией лунной поверхности JAXA в городе Сагамихара. Во время них робот GITAI R1 успешно провел следующие проверки:

  • преодолел все рельефные испытания;
  • извлек части солнечной панели та провел ряд задач по ее сборке;
  • собрал лунные образцы;
  • преодолел подьем по 15-20 градусному склону.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Массачусетском технологическом институте разработали вездеход в виде "летающей тарелки".

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония
NEWS
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится