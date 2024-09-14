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З'явилися нові фото Майкла Дугласа в Києві. Що робив оскароносний актор

Субота 14 вересня 2024 10:48
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З'явилися нові фото Майкла Дугласа в Києві. Що робив оскароносний актор Майкл Дуглас (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Оскароносний актор Майкл Дуглас, який днями раптово показався в Києві, встиг відвідати чимало заходів. І, як виявилося, зірка вже "засвітився" на вокзалі, де поспілкувався з пасажирами.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), нові фото Дугласа в столиці з'явилися на Facebook-сторінці Укрзалізниці.

"Оскароносний актор Майкл Дуглас відвідав Київський залізничний вокзал і за декілька днів став справжнім фанатом Укрзалізниці", - йдеться у новому дописі.

З'явилися нові фото Майкла Дугласа в Києві. Що робив оскароносний актор

Дуглас в Києві (скріншот)

Ввечері 13 вересня актор влаштував прогулянку головним залізничним вокзалом країни. Він спілкувався з пасажирами та ділився враженнями від того, що побачив на вокзалі.

"Особливо теплим моментом стало привітання діток з Iron Land, які отримали надзвичайні враження від зіркового гостя", - розповіли в Укрзалізниці.

Також Дуглас отримав подарунки. Для актора підготували особливий презент з важливим сенсом.

З'явилися нові фото Майкла Дугласа в Києві. Що робив оскароносний актор

Дуглас отримав подарунок (скріншот)

"Команда Укрзалізниці не могла відпустити легенду без подарунка: надихнувшись його появою на церемонії SAG, де він з'явився із українським прапором, ми підготували унікальний пін у вигляді синьо-жовтого вікна потяга. Актор наголосив, що мріяв мати символ України вже давно", - зазначається в дописі.

Як реагують українці

Під дописом з'явилося чимало коментарів. Юзери пишуть:

  • "Дуже зворушливо"
  • "Велика подяка!!! Як хочеться зустрітися і обійняти за підтримку і подякувати за все власноручно!"
  • "Дякую за підтримку українців. я щиро Вам вдячна!".

До слова, раніше кухар Євген Клопотенко розкрив деталі зустрічі з Майклом Дугласом.

Окрім цього, нещодавно комік Іван Люленов висловився про велике православне свято.

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