З'явилися нові фото Майкла Дугласа в Києві. Що робив оскароносний актор
Оскароносний актор Майкл Дуглас, який днями раптово показався в Києві, встиг відвідати чимало заходів. І, як виявилося, зірка вже "засвітився" на вокзалі, де поспілкувався з пасажирами.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), нові фото Дугласа в столиці з'явилися на Facebook-сторінці Укрзалізниці.
"Оскароносний актор Майкл Дуглас відвідав Київський залізничний вокзал і за декілька днів став справжнім фанатом Укрзалізниці", - йдеться у новому дописі.
Дуглас в Києві (скріншот)
Ввечері 13 вересня актор влаштував прогулянку головним залізничним вокзалом країни. Він спілкувався з пасажирами та ділився враженнями від того, що побачив на вокзалі.
"Особливо теплим моментом стало привітання діток з Iron Land, які отримали надзвичайні враження від зіркового гостя", - розповіли в Укрзалізниці.
Також Дуглас отримав подарунки. Для актора підготували особливий презент з важливим сенсом.
Дуглас отримав подарунок (скріншот)
"Команда Укрзалізниці не могла відпустити легенду без подарунка: надихнувшись його появою на церемонії SAG, де він з'явився із українським прапором, ми підготували унікальний пін у вигляді синьо-жовтого вікна потяга. Актор наголосив, що мріяв мати символ України вже давно", - зазначається в дописі.
Як реагують українці
Під дописом з'явилося чимало коментарів. Юзери пишуть:
- "Дуже зворушливо"
- "Велика подяка!!! Як хочеться зустрітися і обійняти за підтримку і подякувати за все власноручно!"
- "Дякую за підтримку українців. я щиро Вам вдячна!".
До слова, раніше кухар Євген Клопотенко розкрив деталі зустрічі з Майклом Дугласом.
Окрім цього, нещодавно комік Іван Люленов висловився про велике православне свято.