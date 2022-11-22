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З'явилися фото катівень ФСБ в Херсоні, де росіяни знущалися над людьми

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Херсон, Вівторок 22 листопада 2022 18:44
З'явилися фото катівень ФСБ в Херсоні, де росіяни знущалися над людьми Колаж РБК-Україна: у Херсоні російські загарбники облаштували кілька катівень
Автор: Володимир Костирін

Факти воєнних злочинів російських окупантів продовжують фіксувати у звільненому Херсоні. Серед таких - катівні, які облаштовували загарбники для утримання та знущання з патріотів, які не бажали співпрацювати з ворогом.

Одну з них показано у сюжеті проекту "Український Свідок".

На цю катівню в Херсоні натрапили співробітники СБУ та Нацполіції під час фільтраційних заходів у місті-герої після втечі військових РФ. Облаштували її російські ФСБшники.

З'явилися фото катівень ФСБ в Херсоні, де росіяни знущалися над людьми

Російська катівня в Херсоні, виявлена після втечі загарбників (фото: uw.media)

У підвалі офісного центру інтервенти знущалися з херсонців, які мали проукраїнську позицію. За даними слідчих, росіяни утримували в ній близько 50 людей.

Про те, що це саме катівня, свідчать знайдені правоохоронцями численні знаряддя тортур.

З'явилися фото катівень ФСБ в Херсоні, де росіяни знущалися над людьми

У Херсоні у приміщенні офісного центру російські окупанти облаштували катівню (фото: uw.media)

На стінах камер можна прочитати залишені російською написи: "Господи боже, спаси и сохрани", "Боже дай сил".

З'явилися фото катівень ФСБ в Херсоні, де росіяни знущалися над людьми

Написи, залишені в'язнями у херсонській катівні ФСБ (фото: uw.media)

Також видно позначки - характерні перекреслені рисочки, які свідчать, скільки днів місцеві жителі провели у цих камерах.

З'явилися фото катівень ФСБ в Херсоні, де росіяни знущалися над людьми

У цій катівні російські окупанти в Херсоні знущалися з місцевих жителів (фото: uw.media)

На стіні висить лише одна секція батареї центрального опалення, але призначалася вона не для опалення - до неї кайданками приковували в'язнів. Полонених били і не давали їм спати. Українців, які відмовлялися співпрацювати з окупантами, допитували та мучили.

З'явилися фото катівень ФСБ в Херсоні, де росіяни знущалися над людьми

Катівня в Херсоні, облаштована росіянами (фото: uw.media)

Зазначається, що сліди своїх злочинів окупанти намагалися знищити під час втечі з Херсона на лівий берег Дніпра: палили у в'язниці покришки, аби влаштувати пожежу. Але з цього нічого не вийшло.

За словами спікерки СБУ у Херсонській області Вікторії Шакули, це, на жаль, не остання катівня як у самому місті, так і в області.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних дій, щоб встановити винних у злочинах та притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Відео: катівня ФСБ у Херсоні, де російські окупанти знущалися з українців

Нагадаємо, ми публікували фото Херсона звільненого та показували, як виглядає місто після 7 місяців окупації.

А також перед цим повідомлялося, що у звільненій Снігурівці знайшли катівню, яку облаштували російські окупанти.

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Служба безпеки України ФСБ Російська Федерація Херсон