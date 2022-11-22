Появились фото пыточных ФСБ в Херсоне, где россияне издевались над людьми

Факты военных преступлений российских оккупантов продолжают фиксировать в освобожденном Херсоне. Среди таких - пыточные, которые обустраивали захватчики для содержания и истязательств патриотов, не желавших сотрудничать с врагом.

Одна из них показана в сюжете проекта "Украинский Свидетель".

На эту пыточную в Херсоне натолкнулись сотрудники СБУ и Нацполиции во время фильтрационных мероприятий в городе-герое после бегства военных РФ. Обустроили ее российские ФСБшники.

Российская пыточная в Херсоне, обнаруженная после бегства захватчиков (фото: uw.media)

В подвале офисного центра интервенты издевались над херсонцами, которые имели проукраинскую позицию. По данным следователей, россияне удерживали в ней около 50 человек.

О том, что это именно пыточная, свидетельствуют найденные правоохранителями многочисленные орудия пыток.

В Херсоне в помещении офисного центра российские оккупанты обустроили пыточную (фото: uw.media)

На стенах камер можно прочесть оставленные на русском языке надписи: "Господи боже, спаси и сохрани", "Боже дай сил".

Надписи, оставленные узниками в херсонской пыточной ФСБ (фото: uw.media)

Также видны отметки - характерные перечеркнутые черточки, свидетельствующие о том, сколько дней местные жители провели в этих камерах.

В этой пыточной российские оккупанты в Херсоне издевались над местными жителями (фото: uw.media)

На стене висит только одна секция батареи центрального отопления, но предназначалась она не для отопления - к ней наручниками приковывали узников. Пленных избивали и не давали им спать. Украинцев, которые отказывались сотрудничать с оккупантами, допрашивали и мучили.

Пыточная в Херсоне, обустроенная россиянами (фото: uw.media)

Отмечается, что следы своих преступлений оккупанты пытались уничтожить при бегстве из Херсона на левый берег Днепра: жгли в тюрьме покрышки, чтобы устроить пожар. Но из этого ничего не вышло.

По словам спикера СБУ в Херсонской области Виктории Шакулы, это, к сожалению, не последняя застенка как в самом городе, так и в области.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных действий, чтобы установить виновных в преступлениях и привлечь их к уголовной ответственности.

Видео: пыточная ФСБ в Херсоне, где российские оккупанты издевались над украинцами