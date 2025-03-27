З'явились прищі на обличчі? Ось як швидко виявити причину та позбутися їх

Що допоможе визначити причину висипань

Незалежно від того, чи у вас один прищ чи багато, їх завжди потрібно намагатись уникати. Незалежно від того, скільки разів ви вмиваєте обличчя або скільки засобів від прищів використовуєте, вони просто не так зникнуть.

Ключовим трюком для виявлення причини прищів є визначення місця їх розташування на обличчі - це називається картографування обличчя. Цей метод не завжди може бути на 100% точним, але часто він є хорошою початковою точкою.

Лоб

Прищі на лобі можуть з’явитися з кількох причин. Надлишкове вироблення жиру є основною причиною, за якою слідує стрес.

Дерматолог з Гарвардського університету Роджер Капур розповів, що варто остерігатися речей, які можуть закупорити пори, таких як пов’язки, капелюхи, шоломи та навіть засоби для волосся.

Коли засоби для волосся закупорюють пори, прищі мають вигляд невеликої шишки або білі. Щоб запобігти цьому, не допускайте контакту продуктів для волосся з цими ділянками.

Макіяж - це ще одна причина. Існують випадки виникнення акне, які з’являються через використання важких олій, воску та комедогенної косметики на обличчі.

Прищ на лобі може бути в середньому кілька тижнів. Ефективними варіантами лікування є безрецептурні саліцилова кислота та адапаленовий 0,1% крем.

Щоки

Прищі на щоках можуть бути викликані різними причинами, такими як бактерії, дієта та розацеа.

Бактерії походять з різних джерел: тютюновий дим, брудна наволочка, пензлик для макіяжу, екран мобільного телефону і медичні маски.

Тоді як розацеа викликає висипання на верхній частині щік. Стан часто супроводжується фоновим почервонінням і гіперемією.

Розацеа - це тип запального ураження, який можна лікувати низькими дозами пероральних антибіотиків або інших засобів догляду за шкірою.

Підборіддя

Основним фактором появи прищів на підборідді є гормональні коливання. Тому жінки можуть помітити більше прищів, наприклад, під час менструації.

В основному в цей час люди зазвичай відчувають гормональні коливання, включаючи збільшення андрогенів. Андрогени стимулюють вироблення шкірного сала, що може призвести до висипань.

Ніс

Прищі на носі або вухах є ще однією ознакою надмірного вироблення жиру. Висипання зникають через кілька тижнів.

Навколо рота

Якщо ви помітили прищі навколо рота, то подумайте, які засоби ви використовували.

Тригери можуть включати залишки зубної пасти, оскільки фторид може подразнювати шкіру, а також бальзами для губ.

Висипання, як правило, невеликі та сверблять. Цей стан може бути спровокований непереносимістю певних косметичних продуктів або ліків та іншими факторами.

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