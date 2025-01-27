З'явилася нова зашифрована монета: чому вона стане хітом у колекціонерів

Пам’ятна монета “Служба зовнішньої розвідки України”

До Дня зовнішньої розвідки України, який відзначається 24 січня, Національний банк презентував пам’ятну монету “Служба зовнішньої розвідки України”. Урочиста подія відбулася за участі Голови НБУ Андрія Пишного та Голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Олега Іващенка.

Ця монета присвячена важливому відомству, яке відіграє ключову роль у забезпеченні національної безпеки через здобуття стратегічної інформації. Вона символізує внесок української розвідки в оборону суверенітету та підтримку міжнародного іміджу держави.

Буклети на честь нової монети (фото: НБУ)

Унікальний дизайн аверсу монети

На аверсі монети в центрі зображено хрест - основний елемент символіки Служби зовнішньої розвідки України. У середині хреста розміщено Знак Княжої Держави Володимира Великого (тризуб), обрамлений латинським девізом OMNIA VINCIT VERITAS (“Істина перемагає все”).

Додатковий символізм додають контури мапи світу, які вказують на глобальну діяльність української розвідки. Особливою деталлю є азбука Морзе, що по периметру кодує назву служби, дубльовану в нижній частині аверсу. Такий дизайн не лише демонструє витонченість, а й відображає цінності відомства: правду, професіоналізм і захист.

Аверс нової монети (фото: НБУ)

Зашифроване послання на реверсі

Реверс монети прикрашений стилізованим тризубом, оточеним зашифрованим текстом. Для створення цього коду використано шифр Української Повстанської Армії та спеціальне кодове слово, обране службою.

Текст містить цитату одного з видатних українських політичних діячів, яку спеціалісти з дешифрування можуть розшифрувати в межах оголошеного конкурсу.

Розшифроване послання планується опублікувати через шість місяців після введення монети в обіг. Конкурс дозволяє залучити громадськість до взаємодії зі службою та популяризувати її діяльність серед населення.

Монета як цінний сувенір

Пам’ятна монета “Служба зовнішньої розвідки України” має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу. Випущено її обмеженим тиражем у 75 000 екземплярів, кожен із яких має сувенірне паковання.

Монета введена в обіг 23 січня 2025 року, ставши не лише фінансовим засобом, але й предметом колекціонування. Її значення полягає не лише в матеріальній цінності, а й у нагадуванні про важливість служби, яка працює для захисту інтересів України.

Зашифровані британські 2 фунти (фото: dharwadsciencecentre.org)

Які ще монети мали приховані посилання?

Ще одним з дуже рідкісних прикладів таких монет є британська монета номіналом два фунти, яка має приховане послання, присвячене Другій світовій війні. На її гурті за допомогою азбуки Морзе викарбувано цифри “1945” - рік завершення війни.

Це витончене нагадування про важливий внесок криптографів, чиї зусилля відіграли вирішальну роль у перемозі союзників. Одним із найвідоміших місць, де працювали ці спеціалісти, був Блетчлі-Парк - центр дешифрування під час війни. Такий дизайн монети не лише віддає шану героям у тіні, а й підкреслює значення інновацій у криптографії того часу.