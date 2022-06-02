З-С-У! Видео с матча Шотландия-Украина, от которого мурашки по коже
Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Игра проходила в Глазго и закончилась со счетом 1:3. На трибунах фанаты развернули украинские флаги и скандировали З-С-У.
В сети появились многочисленные видео этого момента, взглянув на них вы ощутите мурашки по коже.
З-С-У— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 1, 2022
( fans chant ‘Ukraine Armed Forces’) pic.twitter.com/66Qo7eETPJ
Отметим, что поклонники футбола взорвались и начали скандировать ЗСУ сразу после очередного гола, который забили наши футболисты.
Теперь за право сыграть на ЧМ-2022 сборная Украины встретится с национальной командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.
YAREMCHUKKKKKKKLLL— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 1, 2022
2-0 pic.twitter.com/4Phg8rd9EK
Отметим, что это был настоящий перфоманс от болельщиков, которые поддержали Украину.
Кстати, наши защитники тоже переживали за победу команды на матче в Шотландии.
В ролике вы можете увидеть, как поддерживают команду военные под Харьковом.
Как мы ранее писали, Зеленский поздравил сборную Украины с победой в матче против Шотландии.