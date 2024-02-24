З чого починається усиновлення: поради Тімура та Інни Мірошниченків у проєкті Фонду Ахметова

"Може здатися, що потрібна ціла купа документів. Але, якщо розібратися, то всі вони важливі. Тому так, цьому процесу доведеться приділити час, але це цілком виправдано, тому що дитина зрештою має опинитися в безпечній та надійній сім’ї", — каже Тімур Мірошниченко.

Тімур — український шоумен та актор, ведучий каналу «1+1 Україна", ведучий Нацвідбору на "Євробачення-2024" та конкурсу "Євробачення-2017", лауреат премії Celebrity Awards 2020 в номінації "Телеведучий року". Інна — відома адвокатка та блогерка. Подружжя прийняло до родини хлопчика із дитячого будинку і ділиться власним досвідом шляху до дитини.

Відеогайд "Кроки до дитини" — це зручний плейлист, який майбутні батьки можуть використовувати в будь-який момент та у будь-якому місці, щоб знайти відповіді на свої питання: https://bit.ly/41UPAqa

Зокрема, розглянуто такі теми:

— які форми влаштування дітей в сім’ю існують в Україні;

— хто може бути усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком або батьком-вихователем дитячого будинку сімейного типу;

— якими мають бути умови проживання вдома у сім’ї;

— курс підготовки батьків та взяття на облік як кандидатів;

— пошук дитини — де і як;

— знайомство з дитиною: як підготуватись та на що чекати;

— прийняття дитини в родину, офіційне всиновлення, опіка тощо;

— припинення виховання: у яких випадках це відбувається:

— особливості влаштування дитини до родини під час війни.

Фонд Ріната Ахметова всі 18 років своєї роботи докладає зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки проекту вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.