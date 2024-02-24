С чего начинается усыновление: советы Тимура и Инны Мирошниченков в проекте Фонда Ахметова

"Может показаться, что нужна целая куча документов. Но если разобраться, то все они важны. Поэтому да, этому процессу придется уделить время, но это вполне оправданно, потому что ребенок в конечном счете должен оказаться в безопасной и надежной семье", - говорит Тимур Мирошниченко.

Тимур - украинский шоумен и актер, ведущий канала «1+1 Украина", ведущий Нацотбора на "Евровидение-2024" и конкурса "Евровидение-2017", лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий году". Супруги приняли в семью мальчика из детского дома и делятся собственным опытом пути к ребенку.

Видеогайд "Шаги к ребенку" - это удобный плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы: https://bit.ly/41UPAqa

В частности, рассмотрены следующие темы:

- какие формы устройства детей в семью существуют в Украине;

- кто может быть усыновителем, опекуном, приемным отцом или отцом-воспитателем детского дома семейного типа;

— какими должны быть условия проживания на дому в семье;

— курс подготовки родителей и взятие на учет в качестве кандидатов;

— поиск ребенка – где и как;

— знакомство с ребенком: как подготовиться и чего ждать;

— принятие ребенка в семью, официальное усыновление, опека и т.п.;

— прекращение воспитания: в каких случаях это происходит:

— особенности устройства ребенка в семье во время войны.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря проекту уже более 10 тысяч детей в Украине обнаружили новые семьи.