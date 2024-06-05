Прикраси, іграшки та документи на ліфт: що найчастіше українці приносять у бюро знахідок

У кожному місті є бюро знахідок - місце, куди чемні українці приносять речі, забуті у транспорті чи загублені на вулиці. У таке Бюро може звернутися будь-яка людина та принести загублену або забуту річ або пошукати серед знайдених свої скарби.

Як працює бюро знахідок у Києві та які речі найчастіше туди приносять українці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як працює "Бюро знахідок"

В Києві "Бюро знахідок" вже декілька років працює онлайн - на платформі організації LuckFind. Також є контакт-центр 1551, який так само працює з онлайн-платформою.

Щоб повідомити про знайдені або загублені речі, необхідно зателефонувати за номерами:

1551 (зі стаціонарного)

(044) 205 73 37 (з мобільного)

Оператору необхідно надати стислу інформацію про загублену чи знайдену річ та лишити свої контакти для зворотного зв'язку. Далі йде перевірка і якщо є збіг - осіб координують між собою.

Також можна подати оголошення про знайдені чи загублені речі на сайті онлайн-платформи. Повідомлення про втрачений паспорт, водійські права, картку киянина приймаються цілодобово.

В оголошенні потрібно обрати категорію пропажі, ввести основну інформацію, можна вказати суму винагороди за повернення втраченого - за бажанням, далі треба додати ключові слова про знахідку чи пропажу - місце, місто, фото, ключові деталі.

Якщо ви знайшли те, що шукали, то перейдіть на сторінку оголошення та відправте повідомлення автору. Бажано не вказувати свої контактні дані, поки не переконаєтеся, що спілкуєтеся з людиною, яка дійсно володіє загубленою вами річчю, або він власник речей, які ви знайшли. Ставте навідні питання або описуйте те, що загубили.

Що найчастіше гублять та знаходять українці

На першому місці стоять документи - їх часто викрадають з гаманцями, а потім викидають, звісно, вже без грошей. Гублять паспорти, водійські посвідчення, учнівські квитки, посвідки УБД та картки киянина.

Також часто гублять ключі від житла та авто, поштові відправлення, парасольки, іграшки та ювелірні вироби.

У 2019 році київський байкер загубив рюкзак з усіма документами - водійським посвідченням та техпаспортом на мотоцикл, а ще - банківські картки. Оголошення активно досі, хоча пройшло вже багато часу і майно, скорше за все, втрачене назавжди.

Днями киянка у тролейбусі забула синю сумку з тризубом, у якій були документи та книжка казок. А 1 червня хлопець загубив 2 пари берців у чорній сумочці "Українська броня" - готовий надати винагороду.

Ще шукають електронний браслет, папку с кодексом про адміністративні порушення, айкос, рюкзак, масажер, який був куплений у подарунок мамі, штатив, футляр від окулярів, навушники, гітару, велосипед, чорна металева пляшка для води, коробка з надувним матрацом, пакет з вишиванкою.

Серед дивних речей - технічна документація на ліфт, карта побиту з Чехії та іграшковий заєць. Іграшку витягнули з рюкзака дівчини на Центральному залізничному вокзалі, щоб дістатися гаманця.

Серед знайдених речей: документи, навушники, рюкзаки з одягом, ювелірні вироби. Киянин знайшов золоту сережку у парку і готовий віддати її безкоштовно. Власниця має показати другу - до пари. Але оголошення висить вже декілька років, а власниця так й не знайшлася.

Варто зазначити, що серед знайденого є багато техніки - від телефонів до навушників. І українці пропонують повернути їх власникам.