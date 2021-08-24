Ющенко рассказал о состоянии Кравчука, у которого была операция на сердце

Виктор Ющенко рассказал о состоянии здоровья первого президента Украины Леонида Кравчука, который перенес операцию на сердце. По словам третьего президента, 87-летний Кравчук силен и борется.
Об этом он рассказал в комментарии УНИАН.
"Борется... Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним встал, - я убежден, что он его на лопатки положит, да и все", - сказал Ющенко.
Отметим, об операции на сердце стало известно 29 июня. В прессе появилась информация, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и Кравчук восстанавливается в клинике. Также говорилось о том, что операция была плановая.
Позже стало известно, что состояние Леонида Кравчука ухудшилось. При этом его родные запретили врачам что-либо комментировать. Бывшего президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Это не первая операция на сердце для Леонида Макаровича. В 2017 кардиологи провели ему стентирование сердца.
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