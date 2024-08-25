Юрій Ткач заговорив про плани розпочати співочу кар'єру, а Ірина Білик пообіцяла йому написати хіт

Так, зі слів Юрія, він "виношує ідею" спробувати себе у новому амплуа.

“Можу записати якусь пісеньку. Це буде першою сходинкою", - сказав Ткач.

А композицію для майбутнього репертуару йому готова написати легенда українського шоу-бізнесу Ірина Білик.

"Я обіцяю. Ну я ж Поплавському написала "Блюз еротичних думок". Ну Юрі Ткачу я точно напишу "Блюз а*уєнних думок". Це буде друга серія", - пожартувала виконавиця.

Нагадаємо, у 2018 році Юрій навіть спробував себе у "Голосі країни". Він виконав пісню "Я і Сара" Михайла Хоми (Дзідзьо) та розвернув всіх наставників.

Утім, коли тренери почали боротися за Юрія Ткача - той ухвалив несподіване рішення. Після драйвового номера Ткач вирішив не брати участь в проекті та дати дорогу талановитішим співакам.