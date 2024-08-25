UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Юрій Ткач заговорив про плани розпочати співочу кар'єру, а Ірина Білик пообіцяла йому написати хіт

Юрій Ткач (фото: instagram.com/yuriy_tkach)
Автор: Іванна Пашкевич

Український шоумен та гуморист Юрій Ткач заявив, що думає про те, аби розпочати співочу кар’єру.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар коміка для програми "Ближче до зірок".

Так, зі слів Юрія, він "виношує ідею" спробувати себе у новому амплуа.

“Можу записати якусь пісеньку. Це буде першою сходинкою", - сказав Ткач.

А композицію для майбутнього репертуару йому готова написати легенда українського шоу-бізнесу Ірина Білик.

"Я обіцяю. Ну я ж Поплавському написала "Блюз еротичних думок". Ну Юрі Ткачу я точно напишу "Блюз а*уєнних думок". Це буде друга серія", - пожартувала виконавиця.

 

Нагадаємо, у 2018 році Юрій навіть спробував себе у "Голосі країни". Він виконав пісню "Я і Сара" Михайла Хоми (Дзідзьо) та розвернув всіх наставників. 

Утім, коли тренери почали боротися за Юрія Ткача - той ухвалив несподіване рішення. Після драйвового номера Ткач вирішив не брати участь в проекті та дати дорогу талановитішим співакам.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина БіликЮрий ТкачЗірки шоу-бізнесу