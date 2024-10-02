Юрій Ткач повінчається з дружиною після 10 років шлюбу: перед цим пара була на межі розлучення

Відомий український комік та актор Юрій Ткач розповів про серйозну кризу у стосунках з дружиною, а також повідомив про їхнє майбутнє вінчання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар гумориста для програми "ЖВЛ".

Зі слів артиста, вони з дружиною певний час перебували на межі розлучення, дійшовши, зізнався Юрій, "практично до дна".

Проте для пари було важливо зберегти свою сім'ю. Вони звернулися по допомогу до психотерапевтів, активно займалися духовними практиками і медитацією. У підсумку ці зусилля принесли свої плоди - подружжю вдалося знайти взаєморозуміння.

Юрій Ткач з дружиною і донькою (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

"У кожної сім'ї є свої моменти, свої кризи в житті, через одну з таких ми…Я не скажу, що це було глобально. До розлучення не дійшло! Накопичилося запитань, проблем, замовчування проблем. Тут важливо зберегти, зберегти і ще раз зберегти. Для цього дуже круто допомагають психотерапевти, дуже круто допомагають якісь духовні практики, медитації і так далі. Все для цього згодиться", - поділився Ткач.

Крім того, пара має намір ще більше зміцнити свої стосунки через церковний шлюб. Однак точна дата вінчання поки що невідома. За словами Юрія Ткача, ця дата сама знайде їх.

Нагадаємо, Юрій Ткач одружився з коханою дружиною у 2014 році - наприкінці лютого цього року знаменитості відзначили 10 років подружнього життя. До укладання шлюбу вони зустрічались ще декілька років.

До слова, через два роки після одруження у зірковій родині з’явилась на світ донька Ліза.