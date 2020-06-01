Юрий Горбунов рассказал, как его обокрали в центре Киева

Юрий Горбунов рассказал, как его обокрали (фото:1plus1.ua)

Юрий Горбунов поделился историей о своем первом приезде в Киев

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов решил вспомнить давнюю историю, связанную с Киевом в день рождения столицы, который празднуется в последнее воскресенье мая. Шоумен поделился воспоминанием на своей странице в Instagram.

Он рассказал, как в свой первый приезд в Киев его обокрали на центральном железнодорожном вокзале. Воры утащили у него кошелек с деньгами. Это было в далеком 1998 году.

"Впервые я приехал в Киев в 1988 году — учиться в театральном институте. Я влюбился в этот город с первого взгляда! Хотя в первый же день у меня из кармана на вокзале вытащили деньги, а в центральном гастрономе на мой украинский язык ответили: "Я вас не понимаю!“ Это была столица советской Украины. Много времени прошло с того момента", — вспомнил Юрий.

Горбунов упомянул, что с того времени столица сильно изменилась, но тут родился его сын и жена, а это самые дорогие для него люди.

"Как тебя не любить. С днем рождения! Мы тебя любим", - написал Горбунов.

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Автор: Людмила Жукова