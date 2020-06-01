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Юрій Горбунов розповів, як його обікрали у центрі Києва

STYLERПерсони    01.06.2020 - 08:52
Юрій Горбунов розповів, як його обікрали у центрі Києва
Юрій Горбунов розповів, як його обікрали (фото:1plus1.ua)

Юрій Горбунов поділився історією про свій перший приїзд у Київ

Відомий український ведучий Юрій Горбунов вирішив згадати давню історію, пов'язану з Києвом у день народження столиці, який святкується в останню неділю травня. Шоумен поділився спогадом на своїй сторінці в Instagram.

Він розповів, як у свій перший приїзд у Київ його обікрали на центральному залізничному вокзалі. Злодії поцупили в нього гаманець з грошима. Це було в далекому 1998 році.

"Я вперше приїхав у Київ у 1988 році — навчатися в театральному інституті. Я закохався в це місто з першого погляду!! Хоча в перший же день у мене з кишені на вокзалі витягли гроші, а у центральному гастрономі на мою українську мову відповіли - "я вас не понимаю!" Це була столиця радянської України!!Багато часу з того моменту пройшло", — згадав Юрій.

Горбунов згадав, що з того часу столиця сильно змінилася, але тут народився його син і дружина, а це найдорожчі для нього люди.

"Як тебе не любити. З днем народження! Ми тебе любимо", - написав Горбунов.

Як ми раніше писали, відому українську співачку обікрали у центрі Риму. Артистка стала жертвою злодіїв.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Юрій Горбунов
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