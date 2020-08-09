Юрий Бардаш женился во второй раз: первые фото со свадьбы

Юрий Бардаш снова женился. На этот раз избранницей украинского продюсера и музыканта стала 29-летняя модель из Киева Елизавета Коцюба. Фотографии со свадьбы молодожены опубликовали на своих страницах в Instagram.

Бардаш под свадебным фото выразил слова благодарности всем своим подписчикам.

Юрий Бардаш женился на модели Елизавете Коцюбе (фото: instagram.com/george.bardash)

"Благодарю вас, люди добрые, за то, что радуетесь за нас. Будем жить!", - написал продюсер.

Елизавета же выложила черно-белое фото.

Юрий Бардаш женился на модели Елизавете Коцюбе (фото: instagram.com/kotsuba)

"Первое фото с мужем", - написала она.

Свадьба молодых прошла в субботу, 8 августа. Это уже второй брак для Бардаша. Первой его женой была певица Луна, с которой он расстался с громким скандалом. Тогда Юрий публично в своем Facebook обвинил жену в измене и раскрыл много подробностей из личной жизни пары.

После этого Луна ушла к своему саунд-продюсеру Александру Волощуку. Кроме того, она заявила о насилии со стороны Бардаша. Позже в интервью Дудю Бардаш рассказал, что жену не бил, но драки у них случались.

Напомним, что Юрия Бардаша внесли в "черный список" Миротворца за интервью Дудю. Его обвинили в антиукраинской пропаганде, а также манипулированию общественно значимой информацией.

Ранее Бардаш в интервью Дудю рассказал о своем отношении к покойному Кузьме Скрябину.