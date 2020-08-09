Юрий Бардаш женился во второй раз: первые фото со свадьбы

Музыкант Юрий Бардаш женился на 29-летней модели
Юрий Бардаш снова женился. На этот раз избранницей украинского продюсера и музыканта стала 29-летняя модель из Киева Елизавета Коцюба. Фотографии со свадьбы молодожены опубликовали на своих страницах в Instagram.
Бардаш под свадебным фото выразил слова благодарности всем своим подписчикам.
Юрий Бардаш женился на модели Елизавете Коцюбе (фото: instagram.com/george.bardash)
"Благодарю вас, люди добрые, за то, что радуетесь за нас. Будем жить!", - написал продюсер.
Елизавета же выложила черно-белое фото.
Юрий Бардаш женился на модели Елизавете Коцюбе (фото: instagram.com/kotsuba)
"Первое фото с мужем", - написала она.
Свадьба молодых прошла в субботу, 8 августа. Это уже второй брак для Бардаша. Первой его женой была певица Луна, с которой он расстался с громким скандалом. Тогда Юрий публично в своем Facebook обвинил жену в измене и раскрыл много подробностей из личной жизни пары.
После этого Луна ушла к своему саунд-продюсеру Александру Волощуку. Кроме того, она заявила о насилии со стороны Бардаша. Позже в интервью Дудю Бардаш рассказал, что жену не бил, но драки у них случались.
Напомним, что Юрия Бардаша внесли в "черный список" Миротворца за интервью Дудю. Его обвинили в антиукраинской пропаганде, а также манипулированию общественно значимой информацией.
Ранее Бардаш в интервью Дудю рассказал о своем отношении к покойному Кузьме Скрябину.