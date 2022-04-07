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Юристы объяснили, в чем разница между общей мобилизацией, контрактом и ТрО

Фото: в чем разница между общей мобилизацией, контрактом и ТрО (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас в Украине объявлена всеобщая мобилизация, но не все знают, чем отличается служба на контракте и, например, территориальная оборона.

В чем разница между этими понятиями объяснила Ассоциация юристов Украины.

Законодательство Украины определяет различные виды военной службы:

срочная военная служба;

военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период;

военная служба по контракту лиц рядового состава;

военная служба по контракту лиц сержантского и старшинского состава;

военная служба (обучение) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты/кафедры/отделения военной подготовки;

военная служба по контракту лиц офицерского состава;

военная служба по призыву лиц офицерского состава;

военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Разница между этими видами военной службы заключается в основании для начала прохождения военной службы, сроках ее прохождения и основании увольнения.

К подразделениям ТрО относятся:

1) органы военного управления, воинские части Сил территориальной обороны ВСУ, укомплектованы в особый период военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом;

2) добровольческие формирования территориальных общин, которые комплектуются лицами, прошедшими отбор и заключившими контракт добровольца территориальной обороны.

Такие лица не являются военнослужащими и могут прекратить контракт в любой момент.

Читайте также, какая сейчас волна мобилизации и сколько их будет всего.

А также мы рассказывали о том, что некоторым мужчинам разрешили покидать Украину во время военного времени.

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мобилизация в Украине