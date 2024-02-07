Юристи пояснили, хто має право їздити на авто без страхового поліса: повний перелік
Деякі категорії українців мають право водити машину без страхового поліса, а у разі ДТП відшкодування збитків проводить Моторно-транспортне страхове бюро України (МТСБУ).
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Ти ж юрист" у Telegram.
Хто може їздити без страхового поліса
Стаття 13 ЗУ "ОСЦПВ власників ТЗ" передбачає звільнення від обов’язку укладати договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України наступні категорії громадян:
- учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, які особисто керують транспортними засобом, що належить їм
- особи з інвалідністю I групи, які особисто керують власним ТЗ
- особи, що керують ТЗ, який належить особі з інвалідністю I групи, у його присутності
Обов’язковою умовою використання такої пільги є те, що зазначені особи мають бути власниками ТЗ на правовій підставі (на праві власності, оренди, користування за довіреністю і т.п.).
Юристи наголошують, що відшкодування збитків внаслідок ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, здійснює МТСБУ.
Як діяти особам у випадку ДТП з вини водія, який звільнений від ОСЦПВ:
- терміново повідомити про ДТП поліцію
- проінформувати інших учасників ДТП про своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси
- вжити всіх можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди
- не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП письмово надати МТСБУ повідомлення про ДТП, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та/або пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, він має підтвердити це документально
Раніше ми писали про те, як відновити водійське посвідчення і скільки це зараз коштує.
Читайте також про те, як довго можна керувати авто, якщо закінчився термін водійського посвідчення.