Юристи пояснили, хто має право їздити на авто без страхового поліса: повний перелік

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Ти ж юрист" у Telegram .

Хто може їздити без страхового поліса

Стаття 13 ЗУ "ОСЦПВ власників ТЗ" передбачає звільнення від обов’язку укладати договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України наступні категорії громадян:

учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, які особисто керують транспортними засобом, що належить їм

особи з інвалідністю I групи, які особисто керують власним ТЗ

особи, що керують ТЗ, який належить особі з інвалідністю I групи, у його присутності

Обов’язковою умовою використання такої пільги є те, що зазначені особи мають бути власниками ТЗ на правовій підставі (на праві власності, оренди, користування за довіреністю і т.п.).

Юристи наголошують, що відшкодування збитків внаслідок ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, здійснює МТСБУ.



Як діяти особам у випадку ДТП з вини водія, який звільнений від ОСЦПВ: