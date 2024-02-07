Юристы объяснили, кто имеет право ездить на авто без страхового полиса: полный список
Некоторые категории украинцев имеют право водить машину без страхового полиса, а в случае ДТП возмещение ущерба проводит Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Ти ж юрист" в Telegram.
Кто может ездить без страхового полиса
Статья 13 ЗУ "ОСГПО владельцев ТС" предусматривает освобождение от обязанности заключать договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины следующие категории граждан:
- участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и граждан с инвалидностью в результате войны, определенные законом, лично управляющие транспортным средством, принадлежащим им
- лица с инвалидностью I группы, которые лично водят собственный ТС
- лица, управляющие ТС, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии
Обязательным условием использования такой льготы есть то, что указанные лица должны быть владельцами ТС на правовом основании (на праве собственности, аренды, пользования по доверенности и т. п.).
Юристы отмечают, что возмещение ущерба в результате ДТП, виновниками которого являются указанные лица, осуществляет МТСБУ.
Как действовать водителям в случае ДТП по вине человека, освобожденного от ОСАГО:
- срочно сообщить о ДТП полиции
- проинформировать других участников ДТП о своем местожительстве, названии и местонахождении страховщика и предоставить сведения о соответствующих страховых полисах
- принять все возможные меры с целью предотвращения или уменьшения дальнейшего вреда
- не позднее трех рабочих дней со дня наступления ДТП в письменном виде предоставить МТСБУ уведомление о ДТП, а также сведения о местонахождении своего транспортного средства и/или поврежденного имущества, контактный телефон и свой адрес. Если водитель транспортного средства по уважительным причинам не мог выполнить указанную обязанность, он должен подтвердить это документально
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