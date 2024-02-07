ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Юристы объяснили, кто имеет право ездить на авто без страхового полиса: полный список

Среда 07 февраля 2024 16:02
UA EN RU
Юристы объяснили, кто имеет право ездить на авто без страхового полиса: полный список Кому разрешено ездить без страхового полиса (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые категории украинцев имеют право водить машину без страхового полиса, а в случае ДТП возмещение ущерба проводит Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Ти ж юрист" в Telegram.

Кто может ездить без страхового полиса

Статья 13 ЗУ "ОСГПО владельцев ТС" предусматривает освобождение от обязанности заключать договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины следующие категории граждан:

  • участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и граждан с инвалидностью в результате войны, определенные законом, лично управляющие транспортным средством, принадлежащим им
  • лица с инвалидностью I группы, которые лично водят собственный ТС
  • лица, управляющие ТС, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии

Обязательным условием использования такой льготы есть то, что указанные лица должны быть владельцами ТС на правовом основании (на праве собственности, аренды, пользования по доверенности и т. п.).

Юристы отмечают, что возмещение ущерба в результате ДТП, виновниками которого являются указанные лица, осуществляет МТСБУ.

Как действовать водителям в случае ДТП по вине человека, освобожденного от ОСАГО:

  • срочно сообщить о ДТП полиции
  • проинформировать других участников ДТП о своем местожительстве, названии и местонахождении страховщика и предоставить сведения о соответствующих страховых полисах
  • принять все возможные меры с целью предотвращения или уменьшения дальнейшего вреда
  • не позднее трех рабочих дней со дня наступления ДТП в письменном виде предоставить МТСБУ уведомление о ДТП, а также сведения о местонахождении своего транспортного средства и/или поврежденного имущества, контактный телефон и свой адрес. Если водитель транспортного средства по уважительным причинам не мог выполнить указанную обязанность, он должен подтвердить это документально

Раньше мы писали о том, как восстановить водительское удостоверение и сколько это сейчас стоит.

Читайте также о том, как долго можно управлять автомобилем, если истек срок водительского удостоверения.

Читайте РБК-Украина в Google News
советы водителям
NEWS
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина