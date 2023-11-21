Юрист розповів, чи можуть військові перевіряти документи у людей на вулицях

Чимало українців не знають, чи можуть під час воєнного стану у цивільних перевіряти документи самі військовослужбовці.

Чи мають військові на це право, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ZN.ua.

Хто може перевіряти документи у цивільних під час воєнного стану

Юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор з Tactical combat casualty care Володимир Романчук повідомив, що комунікація громадян із працівниками територіальних центрів комплектування зазвичай починається з вимоги надати документи для "перевірки списку військовозобов'язаних".

Проте не кожна вимога показати паспорт чи військовий квиток правомірно і має виконуватися.

Перевіряти документи в українців можуть лише уповноважені представники Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Державної митної служби, Збройних сил, зазначені у наказі коменданта.

Романчук зазначив, що керівникам військових адміністрацій дозволено встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, а також надано право перевіряти документи.

Знайте, що будь-який військовослужбовець не має повноважень вимагати документи.

Юрист ще раз нагадав, що захист держави - це не довільне право, а обов'язок, передбачений статтею 65 Конституції України.

"Ухилення від його виконання є не лише порушенням закону, а й ганебним вчинком. Тому описані далі алгоритми та вказівки покликані не стати "путівником ухилянта", а зробити мобілізаційні процеси більш зрозумілими, а від того законнішими та ефективнішими", - резюмував він.