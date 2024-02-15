Юрист пояснив, що обов'язково треба зробити при зверненні в ТЦК, щоб уникнути проблем

Що треба обов'язково зробити при зверненні у ТЦК

"Коли маєш справу з ТЦК, обов’язково потрібно фіксувати все на кожному етапі взаємодії: від вашого звернення із заявою про надання відстрочки та переліку конкретних документів, що до неї додаються, до прийняття ними рішення по суті вашого звернення", - каже юрист.

Він додає, що це дуже важливо, бо часто трапляються випадки, коли ТЦК не визнає факту одержання документів або стверджують, що людина навіть не повідомляла про наявність у неї підстав для відстрочки.

"Також часто трапляються і такі випадки, коли у ТЦК людині на словах повідомляють про те, що їй ніби надана відстрочка і замість відмітки у військово-обліковому документі або довідки, що підтверджує цей факт, просто видають повістку про виклик до ТЦК через 3-6 місяців. Це є неприпустимим, оскільки, дозволяє ТЦК маніпулювати і у будь-який момент передумати. Таке неодноразово траплялося на практиці", - говорить Крекотень.

За його словами, часто у ТЦК говорять, що вони таких довідок не видають, оскільки, їх форма не встановлена законом.

"Це не проблема, а лише примітивне виправдання, оскільки, вони можуть видати довідку у довільній формі, як того вимагає Закон України "Про звернення громадян", - наголошує адвокат.

Крекотень пояснює, що розглянути звернення людини та у письмовій формі повідомити їй про результат розгляду звернення і прийняте рішення - це обовʼязок ТЦК, що встановлений статтею 19 згаданого Закону.

Додамо також, що у разі отримання повістки є три вагомі причини, які дають право не прийти до ТЦК. А саме: у разі хвороби, яка не дає можливості самостійно рухатися, через необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи партнера, або ж внаслідок відкритого кримінального провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання щодо військовозобов'язаного або резервіста.