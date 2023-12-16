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Юрист пояснив, чи треба 17-річним хлопцям додаткові дозволи для виїзду за кордон

Субота 16 грудня 2023 10:00
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Юрист пояснив, чи треба 17-річним хлопцям додаткові дозволи для виїзду за кордон Чи можуть 17-річні хлопці безперешкодно виїжджати за кордон (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Володимир Крекотень

В Україні поширюється інформація, що 17-річні хлопці не можуть перетнути кордон, аж поки не нададуть якісь спеціальні дозволи від ТЦК та СП. Але чи дійсно їм потрібен цей документ для виїзду з України?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.

Чи мають право 17-літні юнаки безперешкодно перетинати кордон

"Сімнадцятирічні хлопці мають безумовне право на безперешкодний перетин державного кордону під час воєнного стану, незалежно від того, скільки часу залишилося до вісімнадцятиліття", - каже адвокат.

Він також додає, що цьому не може стати на заваді те, що хлопець перебуває на військовому обліку у ТЦК та СП.

"Станом на сьогодні, відсутні будь-які ініціативи, що були би покликані знизити вік з якого діє заборона на перетин кордону для чоловіків. У випадку, якщо прикордонник відмовляє у перетині кордону хлопцю, який не досяг 18-ти років, така відмова є незаконною і має бути оскаржена", - наголошує Крекотень.

Також він зазначає, що бажано намагатися перетнути кордон не за тиждень до вісімнадцятиліття, оскільки час оскарження забере дні, що залишилися і все втрачає сенс.

"Якщо потрібно, перетинайте кордон заздалегідь, хоча б за пару місяців до повноліття, тоді, у випадку відмови, у вас буде достатньо часу, і на оскарження, і на перетин кордону після цього", - радить юрист.

Додамо також, що іноді прикордонники дійсно не випускають 17-річних юнаків з України. Вони користуються постановою, яка зменшила вік, коли треба вставати на військовий облік. Тепер хлопці мають ставати на нього з 16 років. І відповідно, не тільки встати на облік, а й отримати приписне. Якщо юнак не став на облік, то його можуть затримати на певний час в Україні.

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