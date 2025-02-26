Юпітер у руйнівному градусі: астролог озвучила важливий прогноз на сьогодні

Астрологічний прогноз на 26 лютого обіцяє цікавий та непростий день, адже вже в середу Юпітер опиниться у руйнівному градусі. Не всі справи принесуть успіх.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала важливі поради на сьогодні та сказала, що заборонено робити.

Прогноз астропогоди на 26 лютого

"Можливі відвідування перукарні. Не перенапружуйте зір. Не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими. День відновлення миру, рівноваги, справедливості, допомоги, винагороди. Можна знайти власний шлях у житті та оцінити свої зусилля у досягненні мети", - розповіла Соловйова.

"Головне у цей день утриматись на хвилі гарного настрою та слідкувати, щоб усі думки та вчинки були позитивними. Ця середа підходить для виходу з конфліктів, примирення, перебудов і ремонту. Період пов’язаний з накопиченням майна та грошей. Робіть подарунки, проявляйте милосердя", - додала вона.

Окрім цього, 26 лютого - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх.

"Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами. Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього, або просто запалити свічки", - наголосила астролог.



Гороскоп на 26 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астрологічні поради на середу

Варто врахувати, що 25 лютого Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, опинився у руйнівному градусі Близнюків️. І там він перебуватиме до 02:28, 9 березня.

"Руйнівний градус – це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість і витримку. У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат", - нагадала експерт.

Саме тому варто врахувати наступні поради: