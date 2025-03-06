Юпітер в найгіршому положенні. Що обіцяє астропрогноз на 6 березня та як вберегтися від проблем

Прогноз астропогоди на 6 березня

"Критичний день зміни фази Місяця. Не можна проявляти егоїзм і негативні емоції. Період каяття, очищення душі та тіла. Корисно обдумати своє життя, згадати минуле. Легко реалізується накопичене за попередні сім днів. Добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку", - радить Соловйова.

"День сприяє активностям, пов’язаним з самопожертвою. Дотримуйтесь дієти, можливі голодування та очищення організму. Сприятливий час для тих, хто знаходиться у скрутному становищі. Допомагайте іншим, проявляйте благородство та гідність. Дослухайтесь до інтуїції, відстежуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей", - додала вона.

6 березня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - нагадала астролог.

"6-го березня Юпітер буде у складному аспекті з Сонцем. Це чудовий час, щоб розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора", - також зазначила вона.

Окрім цього, у четвер Юпітер перебуватиме у руйнівному градусі. А через це можливі різноманітні "перевірки" на міцність, витривалість і витримку.

Але це ще не все. 6 березня, з 11:00 до 12:43 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, також буде у руйнівному градусі Близнюків.

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