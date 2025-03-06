Юпитер в худшем положении. Что обещает астропрогноз на 6 марта и как уберечься от проблем

Прогноз астропогоды на 6 марта

"Критический день смены фазы Луны. Нельзя проявлять эгоизм и негативные эмоции. Период раскаяния, очищения души и тела. Полезно обдумать свою жизнь, вспомнить прошлое. Легко реализуется накопленное за предыдущие семь дней. Хорошо подводить итоги и определять направления дальнейшего развития", - советует Соловьева.

"День способствует активностям, связанным с самопожертвованием. Соблюдайте диету, возможны голодания и очищение организма. Благоприятное время для тех, кто находится в затруднительном положении. Помогайте другим, проявляйте благородство и достоинство. Прислушивайтесь к интуиции, отслеживайте негативные мысли, освобождайтесь от зависимостей", - добавила она.

6 марта - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. Это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - напомнила астролог.

"6-го марта Юпитер будет в сложном аспекте с Солнцем. Это отличное время, чтобы расширить свои знания по религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора", - также отметила она.

Кроме этого, в четверг Юпитер будет находиться в разрушительном градусе. А из-за этого возможны различные "проверки" на прочность, выносливость и выдержку.

Но это еще не все. 6 марта, с 11:00 до 12:43 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, также будет в разрушительном градусе Близнецов.

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