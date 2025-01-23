Юпітер в найгіршому положенні. Астролог дала прогноз на 23 січня та назвала заборонені кольори

Прогноз астропогоди на 23 січня

Не плануйте на цей день нові справи та важливі рішення. Окрім цього, не час для операцій - хірургічних та стоматологічних втручань.

"Апатія буде ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпоряджатися. Не треба зловживати сексуальними практиками: порушення цих рекомендацій може призвести до захворювань статевих органів. Добре займатись масштабними довгостроковими проєктами. Цей четвер - день пробудження енергій природи, які сприяють творенню", - радить Соловйова.

"Можна отримати одкровення та потужну силу. Енергія Місяця має велику силу та потребує обов’язкової реалізації. Потрібні спеціальні вправи та йога. Зміцнюйте здоров’я, підвищуйте свій духовний рівень та займайтесь активною творчою роботою. Настає період пізнання, самоаналізу, медитації, звільнення від страхів", - додала вона.

Окрім цього, 23 січня настає день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️.

"Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, чию діяльність пов'язано з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. До 4-го лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним", - пояснила астролог.

У цей період слід:

уникати балакучості та непослідовності, особливо якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання

не використовуйте в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори

не починайте нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо.

Гороскоп на 23 січня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

23 січня з 06:41 до 08:40 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Скорпіону.

Астролог нагадала, що руйнівний градус - це градус жертовної перевірки. Лише крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Окрім цього, він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку.

"Вплив градуса залежить від уміння гармонійно вписуватися у життя та знаходити взаєморозуміння з навколишнім світом, а також від мистецтва користуватися життєвими уроками. Не призначайте на цей період (з 06:41 до 08:40) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - зазначила Соловйова.