Юпитер в худшем положении. Астролог дала прогноз на 23 января и назвала запрещенные цвета

В четверг, 23 января, энергия Луны существенно повлияет на этот день. Астрологический прогноз советует пересмотреть немало планов.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что запрещено делать в этот день.
Не планируйте на этот день новые дела и важные решения. Кроме этого, не время для операций - хирургических и стоматологических вмешательств.
"Апатия будет признаком неуважения к силам природы и неумения ими распоряжаться. Не нужно злоупотреблять сексуальными практиками: нарушение этих рекомендаций может привести к заболеваниям половых органов. Хорошо заниматься масштабными долгосрочными проектами. Этот четверг - день пробуждения энергий природы, которые способствуют созиданию", - советует Соловьева.
"Можно получить откровение и мощную силу. Энергия Луны имеет большую силу и требует обязательной реализации. Нужны специальные упражнения и йога. Укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень и занимайтесь активной творческой работой. Наступает период познания, самоанализа, медитации, освобождения от страхов", - добавила она.
Кроме этого, 23 января наступает день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️.
"Это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, чья деятельность связана с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. До 4-го февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным", - пояснила астролог.
В этот период следует:
Гороскоп на 23 января (иллюстративное фото: freepik.com)
23 января с 06:41 до 08:40 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Скорпиона.
Астролог напомнила, что разрушительный градус - это градус жертвенной проверки. Только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Кроме этого, он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку.
"Влияние градуса зависит от умения гармонично вписываться в жизнь и находить взаимопонимание с окружающим миром, а также от искусства пользоваться жизненными уроками. Не назначайте на этот период (с 06:41 до 08:40) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны", - отметила Соловьева.
Напомним, ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака улыбнется Фортуна 23 января.
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