Юпитер в худшем положении. Астролог дала прогноз на 23 января и назвала запрещенные цвета

Прогноз астропогоды на 23 января

Не планируйте на этот день новые дела и важные решения. Кроме этого, не время для операций - хирургических и стоматологических вмешательств.

"Апатия будет признаком неуважения к силам природы и неумения ими распоряжаться. Не нужно злоупотреблять сексуальными практиками: нарушение этих рекомендаций может привести к заболеваниям половых органов. Хорошо заниматься масштабными долгосрочными проектами. Этот четверг - день пробуждения энергий природы, которые способствуют созиданию", - советует Соловьева.

"Можно получить откровение и мощную силу. Энергия Луны имеет большую силу и требует обязательной реализации. Нужны специальные упражнения и йога. Укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень и занимайтесь активной творческой работой. Наступает период познания, самоанализа, медитации, освобождения от страхов", - добавила она.

Кроме этого, 23 января наступает день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️.

"Это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, чья деятельность связана с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. До 4-го февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным", - пояснила астролог.

В этот период следует:

избегать болтливости и непоследовательности, особенно если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения

не используйте в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета

не начинайте новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и тому подобное.

Гороскоп на 23 января (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

23 января с 06:41 до 08:40 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Скорпиона.

Астролог напомнила, что разрушительный градус - это градус жертвенной проверки. Только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Кроме этого, он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку.

"Влияние градуса зависит от умения гармонично вписываться в жизнь и находить взаимопонимание с окружающим миром, а также от искусства пользоваться жизненными уроками. Не назначайте на этот период (с 06:41 до 08:40) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны", - отметила Соловьева.