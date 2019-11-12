Юная студентка погибла в страшной аварии в Киеве: семья девушки нуждается в помощи

В ужасном ДТП возле станции метро "Осокорки" на проспекте Бажана, где 10 ноября автомобиль сбил пешеходов, погибла 20-летняя студентка КНЭУ Виктория Бабиенко. Об этом сообщили в профкоме студентов и аспирантов вуза.

"Наши соболезнования родителям и родным. Что же это делается. Никто не застрахован в этой жизни! Произошла трагедия, в результате которой погибла наша студентка! 10 ноября примерно в 23:10 на проспекте Бажана возле станции метро "Осокорки" после столкновения двух автомобилей один из них вылетел на бешеной скорости на тротуар и сбил студентку Юридического института КНЭУ Бабиенко Викторию. В результате полученных травм она скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/profkomkneu)

"Просим быть не равнодушными к чужому горю и помочь родителям погибшей девушки! Карта старосты группы: 5168 7573 8273 4673 (Арбич Ярослава Олеговна). Все средства будут отданы лично родителям!" - попросили о помощи студенты.

Виктория Бабиенко погибла из-за пьяного мажора

Напомним, в тот злочасний вечер Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент уходя правее, авто ударило в заднюю часть такси Renault. От удара Lexus вылетел на тротуар, где шли люди, а затем, пробив ограждение, вьехал на стоянку. 21-летний водитель Lexus, который стал виновником трагедии, находился в состоянии алкогольного опьянения.