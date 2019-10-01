Юная одесситка отрезала волосы ради парика для онкобольной девочки

Юная одесситка решила сделать благое дело и помочь онкобольной девочке. 15-летняя Лейла обрезала свои длинные и вьющиеся волосы ради парика девочке, которая больна раком. Об этом сообщают "Факты".

Девочка решила, что сменив имидж также поможет тому, кто в этом действительно нуждается.

"Всю свою жизнь с раннего детства я отращиваю волосы. Длинная коса даже стала моей визитной карточкой,. Однажды я узнала о детках, которые из-за болезни потеряли свои волосы. И пришла мысль: хороший повод сменить имидж и сделать доброе дело! Моя коса может порадовать ребенка, который грустит из-за тяжелой болезни", - рассказала Лейла.

Фото: 15-летняя Лейла из Одессы (fakty.ua)

Лейла решила поучаствовать в инициативе благотворительного фонда "Крылья надежды", который собирает волосы нуждающимся в париках больным деткам.

"Когда знакомые в изумлении спрашивают, где же волосы, я всем с энтузиазмом рассказываю о благотворительной акции и призываю присоединиться к доброй инициативе #HairForShare благотворительного фонда "Крылья надежды", - рассказала Лейла.

Фото: Лейла после стрижки (fakty.ua)

Напомним, волонтеры и благотворительные фонды собирают натуральные волосы от 35 см, чтобы сделать из них парики для онкобольных детей , которые потеряли свои волосы от химиотерапии. Таким детям подходят только натуральные волосы, так как ненатуральные материалы могут вызвать аллергические реакции.