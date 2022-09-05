Юная мечтательница: как выглядела Даша Кацурина до того, как стать модным дизайнером

Кто такая Даша Кацурина

Сегодня Кацурина - известный украинский дизайнер и ресторатор, живет в Киеве. Ей 26 лет, и она мама двух детей. В браке с предпринимателем Мишей Кацуриным родилась сначала дочь Александра и совсем недавно (в июле 2021 года) сын Иван.

Пара расписалась в 2015 году, в том же году Даша основала свой собственный бренд одежды Katsurina. Вместе с мужем Даша открыла в столице три ресторана - "Китайский Привет", "Тайский Привет", "Вьетнамский Привет".

Родилась Даша в Харькове и ее детство прошло в тихой интеллигентной семье.

Ее папа - ученый, ездит по всему миру с лекциями. Мама преподавала физику в школе, сейчас руководит издательством.

Фото: Даша Кацурина в юности

В Киев Даша переехала в 16 лет, когда поступила в университет - на механико-математический факультет. Через год она бросила учебу и начала работать. Бренд одежды начался с пуховика из одеял, который Даша сшила себе сама.

Ее пуховик так понравился ее бойфренду (Мише), что она решила его продавать.

Шила самостоятельно, продавала на своей странице в Instagram, а ее парень развозил заказы.

Параллельно Даша с Мишей создали семью и родили дочь Сашу.

Фото: Даша Кацурина

Развод Кацуриных

В марте 2022 года Кацурина сообщила, что рассталась с мужем. И она, и Миша опубликовали на своих страницах в соцсетях сообщения, где поблагодарили друг друга за совместные 7 лет жизни.

Также пара отметила, что они расстаются друзьями и родителями своих прекрасных детей. Причину развода ни Даша, ни Миша так и не озвучили.

Фото: Даша Кацурина с экс-мужем

Роман Даши с Владимиром Дантесом

Почти одновременно с Кацуриными о разводе сообщили Надя Дорофеева и Дантес. И тоже - мирно расстались.

Сразу после этого на страницах Кацуриной и Дантеса стали появляться совместные фото. Пара несколько месяцев не комментировала свои отношения. И только сейчас они подтвердили, что теперь официально вместе.

В то же время Надю Дорофееву застукали в Барселоне с Мишей Кацуриным (в конце июня певица подтвердила, что находится в отношениях с ресторатором).

Обе пары дружили и ранее, даже вместе ездили отдыхать. И сейчас, судя по всему, они все вместе продолжают общаться.

Фото: Даша Кацурина в 2022 году