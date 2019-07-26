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Юная актриса поразила украинцев горячим фото в бикини


Ира Кудашова из "Школы" восхитила фанатов откровенным снимком в купальнике

19-летняя Ирина Кудашова поразила сеть соблазнительным фото в бикини. Звезда популярного сериала "Школа" опубликовала откровенный снимок в своем Instagram-аккаунте.

"Сколько женихов уже убитые тобой, детка?" - подписала фото юная актриса.

На снимке, который был сделан в Одессе, Ира позирует в купальнике с леопардовым принтом. Волосы "школьницы" распущенны, а на лице - минимум макияжа.

Ира Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Многочисленные фанаты засыпали девушку комплиментами по поводу ее красоты и фигуры.

  • Я хоть и не жених, но убит
  • Красивая очень!
  • Очень люблю тебя!
  • Тебе так идет это купальник. Фигура шикарная, как и ты.
  • Невероятно шикарная
  • Ждала фоток в этом купальнике
  • Настоящая сердцеедка
  • Ты там самая красивая бусинка
 

Скриншот комментариев

Отметим, что Ира частенько радует поклонников соблазнительными фото.

 

Ира Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

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