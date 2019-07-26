Юная актриса поразила украинцев горячим фото в бикини

Ира Кудашова из "Школы" восхитила фанатов откровенным снимком в купальнике
19-летняя Ирина Кудашова поразила сеть соблазнительным фото в бикини. Звезда популярного сериала "Школа" опубликовала откровенный снимок в своем Instagram-аккаунте.
"Сколько женихов уже убитые тобой, детка?" - подписала фото юная актриса.
На снимке, который был сделан в Одессе, Ира позирует в купальнике с леопардовым принтом. Волосы "школьницы" распущенны, а на лице - минимум макияжа.
Ира Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Многочисленные фанаты засыпали девушку комплиментами по поводу ее красоты и фигуры.
Скриншот комментариев
Отметим, что Ира частенько радует поклонников соблазнительными фото.
Ира Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
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