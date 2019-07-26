Юна актриса вразила українців гарячим фото в бікіні

19-річна Ірина Кудашова вразила мережа спокусливим фото в бікіні. Зірка популярного серіалу "Школа" опублікувала відвертий знімок у своєму Instagram-акаунті.

"Скільки наречених вже вбиті тобою, крихітко?" - підписала фото юна актриса.

На знімку, який був зроблений в Одесі, Іра позує в купальнику з леопардовим принтом. Волосся "школярки" ріпущене, а на обличчі - мінімум макіяжу.

Іра Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Численні фанати засипали дівчину компліментами з приводу її краси і фігури.

Я хоч і не молодий, але убитий

Дуже красива!

Дуже люблю тебе!

Тобі так іде цей купальник. Шикарна фігура, як і ти.

Неймовірно шикарна

Чекала фоток в цьому купальнику

Справжня серцеїдка

Ти там найкрасивіша бусинка

Скріншот коментарів

Зазначимо, що Іра частенько радує шанувальників спокусливими фото.

Іра Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль показала пружні сідниці на відвертих фото.