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Поліція показала перші хвилини після російського удару по Кривому Рогу

Кривий Ріг, П'ятниця 08 вересня 2023 18:55
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Поліція показала перші хвилини після російського удару по Кривому Рогу Фото: поліція показала перші хвилини після російського удару по Кривому Рогу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Поліцейські брали активну участь у рятувальній операції після російського удару по Кривому Рогу. З'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію у Telegram.

Правоохоронці нагадали, що через влучання по адміністративній будівлі в центрі Кривого Рогу постраждали щонайменше понад 70 людей. При цьому один чоловік загинув.

Патрульні разом з іншими спецслужбами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер".

Згідно з останніми даними, 72 людини отримали поранення та ще одна загинула.

Також пошкоджено багато будинків, понад тисячу квартир та автомобілі.

Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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