Фото: поліція показала перші хвилини після російського удару по Кривому Рогу (t.me/dsns_telegram)

Поліцейські брали активну участь у рятувальній операції після російського удару по Кривому Рогу. З'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію у Telegram.

Правоохоронці нагадали, що через влучання по адміністративній будівлі в центрі Кривого Рогу постраждали щонайменше понад 70 людей. При цьому один чоловік загинув. Патрульні разом з іншими спецслужбами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події. Обстріл Кривого Рогу Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер". Згідно з останніми даними, 72 людини отримали поранення та ще одна загинула. Також пошкоджено багато будинків, понад тисячу квартир та автомобілі. Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.