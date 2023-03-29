Юна незряча співачка назбирала для воїнів ЗСУ на дрон, авто і рації (фото)

Зазначається, що за гроші, які вдалося зібрати юній співачці Ганні Марії Герман, купили і вже передали на бійців на передовій дрон, автомобіль, рації медичної допомоги, одяг, взуття, термобілизну та продукти харчування.

"Анна-Марія - незряча, та вона невпинно розвиває свій талант. Скільки ж нескореності у цій тендітній дівчинці!" - йдеться у публікації.

Школярка почала волонтерити від початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона співала у містах та селах, виступала у церквах, таким чином збираючи кошти для допомоги українським воїнам.

Також Анна-Марія грає на бандурі, бере участь у різних конкурсах, де отримує призові місця.

Незряча волонтерка Анна-Марія Герман зі Львівської області своїм співом зібрала на потреби ЗСУ понад 650 тисяч гривень (фото: facebook.com/lvivrda)

Її старший брат Богдан Бражник - сам військовий, і дівчинка хотіла якомога більше зробити для таких захисників, як він, на передовій.

"Зараз брат дівчинки на лікуванні на Львівщині після поранення. Пишаємося такою молоддю, адже саме вони - наше майбутнє!" - наголошується у повідомленні РДА.

Юна співачка Анна-Марія Герман активно займається волонтерством, допомагаючи захисникам України на фронті (фото: facebook.com/lvivrda)