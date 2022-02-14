Юля Мендель впервые показала своего бойфренда на милых фото: "влюбляюсь в тебя каждый день"

14 февраля, в День святого Валентина, Юлия Мендель впервые показала своего любимого мужа, о романе с которым стало известно в ноябре прошлого года.
Милые фото в формате love story - под песню Без тебе мене нема группы Океан Ельзи - журналистка показала в своем Instagram.
"Make Love, Not War. Закохуюся у тебе щодня… Ми в Києві. Віримо у Мир та Любов!" - подписала фотографии Мендель.
Заметим, что публикация одновременно появилась в аккаунте как Юлии, так и ее избранника.
Более того, романтический пост был "проплачен спонсором". Кем именно - не известно.
Юлия Мендель и ее бойфренд (фото: instagram.com/iuliia_mendel)
Избранником 35-летней Юлии оказался на год старший украинский экономист и политик Павел Кухта.
Павел Кухта (фото: instagram.com/pavlo_kukhta)
До встречи с Мендель экс-замминистра экономики был женат.
По крайней мере, эта информация указана в декларации за 2019 год.
Также у Павла есть дочь Ярослава.
Павел Кухта с дочкой (фото: instagram.com/pavlo_kukhta)
О том, что у Мендель завелся бойфренд, стало известно в ноябре прошлого года.
Тогда же в одном из интервью Юлия призналась, что уже готова получить предложение руки и сердца и пообещала, что "когда украинцы увидят, кто ее муж, будут очень удивлены".
Юлия Мендель (фото: instagram.com/iuliia_mendel)
Ранее мы писали, что участник Голоса країни сделал предложение руки и сердца в прямом эфире.