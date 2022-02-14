Юля Мендель впервые показала своего бойфренда на милых фото: "влюбляюсь в тебя каждый день"

"Make Love, Not War. Закохуюся у тебе щодня… Ми в Києві. Віримо у Мир та Любов!" - подписала фотографии Мендель.

Заметим, что публикация одновременно появилась в аккаунте как Юлии, так и ее избранника.

Более того, романтический пост был "проплачен спонсором". Кем именно - не известно.

Юлия Мендель и ее бойфренд (фото: instagram.com/iuliia_mendel)

Что известно о любимом муже Мендель?

Избранником 35-летней Юлии оказался на год старший украинский экономист и политик Павел Кухта.

Павел Кухта (фото: instagram.com/pavlo_kukhta)

До встречи с Мендель экс-замминистра экономики был женат.

По крайней мере, эта информация указана в декларации за 2019 год.

Также у Павла есть дочь Ярослава.

Павел Кухта с дочкой (фото: instagram.com/pavlo_kukhta)

О том, что у Мендель завелся бойфренд, стало известно в ноябре прошлого года.

Тогда же в одном из интервью Юлия призналась, что уже готова получить предложение руки и сердца и пообещала, что "когда украинцы увидят, кто ее муж, будут очень удивлены".

Юлия Мендель (фото: instagram.com/iuliia_mendel)