UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Юля Мендель впервые показала своего бойфренда на милых фото: "влюбляюсь в тебя каждый день"

Автор: Дмитрий Войналович

14 февраля, в День святого Валентина, Юлия Мендель впервые показала своего любимого мужа, о романе с которым стало известно в ноябре прошлого года.

Милые фото в формате love story - под песню Без тебе мене нема группы Океан Ельзи - журналистка показала в своем Instagram.

"Make Love, Not War. Закохуюся у тебе щодня… Ми в Києві. Віримо у Мир та Любов!" - подписала фотографии Мендель.

Заметим, что публикация одновременно появилась в аккаунте как Юлии, так и ее избранника.

Более того, романтический пост был "проплачен спонсором". Кем именно - не известно.

Юлия Мендель и ее бойфренд (фото: instagram.com/iuliia_mendel)

Что известно о любимом муже Мендель?

Избранником 35-летней Юлии оказался на год старший украинский экономист и политик Павел Кухта.

Павел Кухта (фото: instagram.com/pavlo_kukhta)

До встречи с Мендель экс-замминистра экономики был женат.

По крайней мере, эта информация указана в декларации за 2019 год.

Также у Павла есть дочь Ярослава.

Павел Кухта с дочкой (фото: instagram.com/pavlo_kukhta)

О том, что у Мендель завелся бойфренд, стало известно в ноябре прошлого года.

Тогда же в одном из интервью Юлия призналась, что уже готова получить предложение руки и сердца и пообещала, что "когда украинцы увидят, кто ее муж, будут очень удивлены".

Юлия Мендель (фото: instagram.com/iuliia_mendel)

Ранее мы писали, что участник Голоса країни сделал предложение руки и сердца в прямом эфире.

Читайте РБК-Украина в Google News
День Святого ВалентинаЮлия Мендель