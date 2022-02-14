Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: "закохуюся у тебе щодня"

"Make Love, Not War. Закохуюся у тебе щодня… Ми в Києві. Віримо у Мир та Любов!" - підписала світлини Мендель.

Зауважимо, що публікація одночасно з'явилася у акаунті як Юлії, так і її обранця. Більше того, романтичний пост був "проплачений спонсором". Ким саме - не відомо.

Юлія Мендель і її бойфренд (фото: instagram.com/iuliia_mendel)

Що відомо про коханого чоловіка Мендель?

Обранцем 35-річноїх Юлії виявився на рік старший український економіст та політик Павло Кухта.

Павло Кухта (фото: instagram.com/pavlo_kukhta)

До зустрічі з Мендель екс-заступник міністра економіки був одружений.

Принаймні, ця інформація вказана у декларації за 2019 рік.

Також у Павла є донька Ярослава.

Павло Кухта з донькою (фото: instagram.com/pavlo_kukhta)

Про те, що у Мендель завівся бойфренд, стало відомо у листопаді минулого року.

Тоді ж у одному інтерв'ю Юлія зізналася, що уже готова отримати пропозицію руки та серця і пообіцяла, що "коли українці побачать, хто її чоловік, будуть дуже здивовані".

Юлія Мендель (фото: instagram.com/iuliia_mendel)