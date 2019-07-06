Юлия Тимошенко рассказала, сколько часов она спит, как поддерживает форму и почему не идет в отпуск

Юлия Тимошенко (Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko)

Юлия Тимошенко рассказала о темпе жизни

Юлия Тимошенко рассказала, как ей удается несмотря на сумасшедший график всегда выглядеть красиво. Так, призналась лидер "Батькивщины", ежедневно она спит по 5-6 часов и каждое утро обязательно бегает. Об этом политик сообщила в интервью журналистам на канале "Наш".

"Большую часть своей жизни я сплю по 5-6 часов в сутки. И мне этого хватает. Такой темп моей жизни уже много лет", - сказала она.

Также Тимошенко отметила, что привыкла к такому графику и ее все устраивает.

"В 6 утра я уже бегаю. А собираюсь на работу за час", - добавила она.

Политик уверяет, что именно бег заменяет ей и косметолога, и врача, и советует заниматься всем этим или просто ходить на свежий воздух.

Кроме того, Юлия Тимошенко сообщила, что в этом году не собирается идти в отпуск, ведь для нее сейчас главное - "использовать этот уникальный шанс, который получила страна с избранием нового президента, нам всем надо хорошо поработать".

Юлия Тимошенко (Фото: ba.org.ua)

Как сообщалось ранее, недавно исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала некоторые малоизвестные факты о пользе утренних пробежек и объяснила, что бег для межпозвоночных дисков не вреден.

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