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Юлія Саніна запалила на сцені з чоловіком в образі готичної ляльки (відео)

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Юлія Любченко

Юлія Саніна і її гурт The Hardkiss вирушили у концертний тур містами Європи. На одному з концертів Юля показала досить оригінальний стиль.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео прихильників гурту.

Юлія Саніна виступила на сцені у цікавому образі 

Юлія Саніна стала дуже цікавою для українців після участі у шоу "Танці з зірками", де фактично здобула перемогу та віддавала всю себе танцям. 

Після чого їй приписували роман з партнером Дімою Жуком та почали обговорювати особисте життя Юлі з чоловіком Валом.

Наразі ходять чутки, що ніби-то весь склад гурту живе за кордоном, і лише Саніна залишається у Києві та працює, а також переживає кризу у сімейному житті. Але наскільки це правда, знають лише самі учасники гурту та родини Юлі. 

Поки ж ми бачимо, як Саніна разом з чоловіком та іншими учасниками гурту запалює на закордонних сценах та надихає публіку. 

Скриншоти

Так, на концерті у місті Харлем в Нідерландах Саніна вийшла на сцену у дуже незвичному образі готичної ляльки. 

Юля одягнула чорні широкі брюки, шкіряну спідницю та корсет, який затягнула поясом. Все це виглядає ніби костюм та гармоніює з її зачіскою, макіяжем та сценічним образом, адже The Hardkiss - це рок-гурт. 

Варто сказати, що образ Юлії не дивує, адже кожен її сценічний костюм має свої особливості та дає змогу співачці перевтілюватися в різні амплуа.

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