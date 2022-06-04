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Юлия Мендель вышла замуж и показала фото с росписи: что известно о муже

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Суббота 04 июня 2022 18:45
Юлия Мендель вышла замуж и показала фото с росписи: что известно о муже Юлия Мендель вышла замуж (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Бывшая прессекретарка Владимира Зеленского Юлия Мендель вышла замуж. Ее избранником стал бывший замминистра экономики, 36-летний политик Павел Кухта.

4 июня девушка поделилась счастливым снимком с кольцами на своей странице в Instagram.

В частности, свадьбу влюбленные планируют сыграть после победы Украины. На роспись Юлия и Павел особо не наряжались - пришли в джинсах и футболках.

"Кто сказал, что четвертое число - к счастью. Праздновать будем после наступления мира. Но любовь важна ежеминутно. Люблю", - прокомментировала женитьбу Мендель.

Юлия Мендель вышла замуж и показала фото с росписи: что известно о мужеЮлия Мендель вышла замуж и показала фото с росписи: что известно о мужеЮлия Мендель вышла замуж и показала фото с росписи: что известно о мужеЮлия Мендель вышла замуж и показала фото с росписи: что известно о мужеЮлия Мендель вышла замуж (instagram.com/zhvl_official)

Что известно о муже Мендель

Избранником 35-летней Юлии оказался на год старший бывший первый заместитель министра экономики Украины (2019-2020) Павел Кухта.

Раньше он был женат. Также у Павла есть дочь Ярослава.

В ноябре 2021 года лишь стало известно, что Мендель появился бойфренд. А уже 14 февраля, в День святого Валентина, девушка впервые показала своего любимого мужчины.

Тогда в одном из интервью Юлия призналась, что уже готова получить предложение руки и сердца и пообещала, что "если украинцы увидят, кто ее муж, то будут очень удивлены".

Отметим, что Павел сделал предложение Юлии сразу после того, как началась война. Кухта в конце марта ушел на фронт, где защищает Украину.

Юлия Мендель вышла замуж и показала фото с росписи: что известно о мужеЮлия Мендель вышла замуж и показала фото с росписи: что известно о мужеЮлия Мендель вышла замуж и показала фото с росписи: что известно о мужеЮлия Мендель и Павел Кухта поженились (instagram.com/pavlo_kukhta)

Ранее мы сообщали, что Юля Мендель впервые показала своего бойфренда на милых фото.

А также мы писали, что бывшая прессекретарка Владимира Зеленского станет внештатным советником Ермака.

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Юлия Мендель
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