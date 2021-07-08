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Мендель станет внештатным советников Ермака

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Украина, Четверг 08 июля 2021 18:03
Мендель станет внештатным советников Ермака Фото: бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет работать внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Она будет отвечать за работу с зарубежными СМИ.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"Юлия Мендель будет работать внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Она будет отвечать за работу с зарубежными СМИ", - сообщил источник.

Напомним, в конце апреля Юлия Мендель ушла с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского. Она работала на этой должности с июня 2019 года.

Ранее источник в Офисе президента заявил, что новым пресс-секретарем Зеленского станет журналист Сергей Никифоров. Он сейчас работает ведущим новостей на общенациональном канале "Украина 24".

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Юлия Мендель Андрей Ермак Офис президента
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