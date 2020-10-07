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ЮКИ: историю побед свободных украинцев покажут в кино

Среда 07 октября 2020 13:03
ЮКИ: историю побед свободных украинцев покажут в кино
"ЮКИ" покажут на широких экранах кинотеатров Украины (фото: bhfilms.com.ua)
Автор: Styler

Картину "ЮКИ" можно будет смотреть с третьего декабря

3 декабря в прокат выходит сенсационный фильм "ЮКИ", который расскажет истории выдающихся звезд украинского происхождения, которые формировали самую известную хоккейную лигу мира - НХЛ. Режиссером картины стал документалист Владимир Мула. В Украине лента появится под лозунгом "История побед свободных украинцев".

О ком фильм "ЮКИ"

Ukrainians или коротко UKE - именно так в Северной Америке называют выходцев из Украины. Благодаря рассказам героев, редким находкам и бесценным свидетельством "ЮКИ" взвешенно и объективно зафиксирует, что украинцы - уникальная нация, которой есть чем гордиться.

"В основе фильма - исключительное исследования творческой команды проекта. Как выяснилось, на кольцах Кубка Стэнли - главного трофея лиги мира НХЛ - массово зафиксированы фамилии украинских игроков. Именно наши соотечественники стояли у истоков зарождения хоккейного турнира еще в начале его становления и развития за океаном. Их вклад в историю хоккейных клубов, честь которых они защищали, вдохновил на дальнейшие свершения миллионы людей в Канаде и США. И каждому из них удалось сохранить в душе кусочек далекой, но родной сердцу Украины", - комментирует Мула.

Героями ленты стали хоккеисты, которые в разные эпохи приобретали мировую славу:

  • двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Philadelphia Flyers" Орест Киндрачук;
  • двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Boston Bruins" Иван Буцик;
  • трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "New Jersey Devils" Кен Данейко;
  • победитель Кубка Стэнли в составе "Pittsburgh Penguins" Джефф Чикрун;
  • обладатель Кубка Стэнли в составе "Chicago Black Hawks" Эрик Нестеренко;
  • победитель Кубка Стэнли в составе "New Jersey Devils" Брюс Драйвер;
  • четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Toronto Maple Leafs" Эдди Шах;
  • победитель Кубка Стэнли в составе "Tampa Bay Lightning" и "Pittsburgh Penguins" Руслан Федотенко;
  • лучший хоккеист всех времен Уэйн Гретцки.

Зрители также увидят сына знаменитого вратаря Тараса Савчука - Джерри и хоккейного аналитика Келли Груди.

Трейлер фильма "ЮКИ"

Напомним, что исторический экшн "Захар Беркут" впервые покажут по ТВ.

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