"Захар Беркут": исторический экшн впервые покажут по ТВ

14 октября картину "Захар Беркут" покажут по ТВ (кадр из фильма)

14 октября каждый сможет увидеть знаменитый украинский фильм с Робертом Патриком в главной роли

Фильм "Захар Беркут" впервые покажут по ТВ. Телепремьера картины состоится 14 октября на канале "Украина" в 20:00.

В ленте, что воспроизводит события одноименной повести Ивана Франко, много динамики и эмоций, фантастики и современных 3D технологий. И хоть там появились новые персонажи, но при этом сохранена главная сюжетная линия одноименной повести великого Каменяра и основные месседжи - идея гражданского общества, единения ради свободы, честность и справедливость, героизм.

Кадр из фильма "Захар Беркут"

Историческая картина "Захар Беркут" чрезвычайно красиво передает удивительность Карпат, легендарного озера Синевир, давний строй и предметы быта того времени. Чтобы воспроизвести в кадре атмосферу, приближенную к реальности, изготавливали посуду, гончарные изделия, строили аутентичные поселения.

Специально для съемок фильма авторы создали декорацию горного ущелья. Это место, где развивались основные события фильма. Его возвели на натурной площадке в Киеве высотой 12 метров, шириной 10 и длиной 200 метров, используя при этом 3D-технологии.

Кадр из фильма "Захар Беркут"

Также изготовили более 600 костюмов с помощью мастеров из разных уголков Украины. На Закарпатье изготавливали гуни (верхняя одежда) по старым технологиям, сотканные вручную полотна, овечьи шкуры доставали из Косовского и Раховского районов, а металлические элементы ковали львовские мастера.

Над созданием "Захара Беркута" работала большая международная команда из 300 специалистов, среди которых были актеры из Украины, США, Великобритании, Казахстана и Монголии, сотни артистов массовых сцен.

Кадр из фильма "Захар Беркут"

Главную роль в фильме сыграл голливудский актер Роберт Патрик, известный по лентам "Терминатор-2", "Крепкий орешек-2". А роль злого Тугара Волка воплотил другой известный голливудский актер Томми Флэнаган, которого знают по фильмам "Храброе сердце", "Гладиатор". Роль Мирославы, меньшей дочери Беркута, сыграла английская актриса Поппи Дрейтон, которая снималась в "Аббатство Даунтон".

"История Захара Беркута - о каждом из нас. Она заставляет задуматься над тем, что мы будем делать, когда наш образ жизни окажется под угрозой. Будем ли мы бежать, будем ли бороться и отстаивать то, во что верим? Ближайшей в образе Захара для меня оказалась именно его воля к борьбе за свою свободу. Он не хотел чужого господства ни над ним самим, ни над его народом. Вместо этого, он хотел, чтобы люди сами решали, кто и как ими должен править, и он был готов бороться за свою свободу", - отметил Роберт Патрик.

Трейлер фильма "Захар Беркут"

Напомним, что 5 октября состоялась премьера эпохального сериала "Сага", в котором рассказывается о жизни многих из нас.