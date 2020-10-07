ЮКІ: історію перемог вільних українців покажуть у кіно

"ЮКІ" покажуть на широких екранах кінотеатрів України (фото: bhfilms.com.ua)

Картину "ЮКІ" можна буде дивитися з третього грудня

3 грудня у прокат виходить сенсаційний фільм "ЮКІ", що розкаже історії видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу - NHL. Режисером картини став документаліст Володимир Мула. В Україні стрічка з’явиться під гаслом "Історія перемог вільних українців".

Про кого фільм "ЮКІ"

Ukrainians або коротко UKE - саме так у Північній Америці називають вихідців з України. Завдяки розповідям героїв, рідкісним знахідкам та безцінним свідченням "ЮКІ" зважено та об’єктивно зафіксує, що українці - унікальна нація, якій є чим пишатися.

"В основі фільму - виняткове дослідження творчої команди проєкту. Як з’ясувалося, на кільцях Кубка Стенлі - головному трофею ліги світу NHL - масово зафіксовані прізвища українських гравців. Саме наші співвітчизники стояли біля витоків зародження хокейного турніру ще на початку його становлення та розвитку за океаном. Їхній внесок в історію хокейних клубів, честь яких вони захищали, надихнув на подальші звершення мільйони людей у Канаді та США. І кожному з них вдалося зберегти у душі шматочок далекої, але рідної серцю України", - коментує Мула.

Героями стрічки стали хокеїсти, що у різні епохи здобували світову славу:

дворазовий володар Кубка Стенлі у складі "Philadelphia Flyers" Орест Кіндрачук;

дворазовий володар Кубка Стенлі у складі "Boston Bruins" Іван Буцик;

триразовий володар Кубка Стенлі у складі "New Jersey Devils" Кен Данейко;

переможець Кубка Стенлі у складі "Pittsburgh Penguins" Джеф Чикрун;

володар Кубка Стенлі у складі "Chicago Black Hawks" Ерік Нестеренко;

переможець Кубка Стенлі у складі "New Jersey Devils" Брюс Драйвер;

чотириразовий володар Кубка Стенлі у складі "Toronto Maple Leafs" Еді Шах;

переможець Кубка Стенлі у складі "Tampa Bay Lightning" та "Pittsburgh Penguins" Руслан Федотенко;

найкращий хокеїст усіх часів Іван Грецький.

Глядачі також побачать сина славетного воротаря Тараса Савчука - Джеррі і хокейного аналітика Келлі Груді.

Трейлер фільму "ЮКІ"

Нагадаємо, що історичний екшн "Захар Беркут" вперше покажуть по ТБ.