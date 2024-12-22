Яйця знижують холестерин. Нове дослідження руйнує багатовічні переконання українців

Чи можуть впливати яйця на холестерин

Відома лікар-дієтолог і ендокринолог Катерина Толстікова в інтерв’ю РБК-Україна розповіла, що холестерин не підвищується яйцями. Їжа дійсно може впливати на рівень холестерину, але це загальний раціон, а не окремий якийсь продукт.

Дієтолог також нагадала про нове дослідження, де було показано, що вживання жовтків по 2-3 щоденно може покращувати роботу нервової системи, профілактувати розвиток серцево-судинних систем, бо там є холін та дуже багато пігментів, які є антиоксидантами.

У випробуванні одна група учасників вживала 12 яєць на тиждень, а інша - менше двох. Після чотирьох місяців дослідження не було виявлено суттєвих відмінностей у рівнях холестерину між групами.

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В результаті з'ясували, що рівень холестерину в крові був подібним у людей, які регулярно їли збагачені яйця, і тих, хто їв мало яєць або взагалі не їв.

Деталі іншого дослідження

У ході іншого дослідження науковці порівняли показники крові осіб, які дотримуються дієти з високим вмістом збагачених яєць, і тих, хто мав раціон, що виключав споживання яєць.

Учасники їли збагачені яйця - це продукти, які мають більшу кількість поживних речовин порівняно зі звичайними яйцями, як-от вітамін D, В2, 5 і 12, а також омега-3 кислоти. Такого складу досягають завдяки особливому харчуванню птиць.

У дослідженні приймали люди за 50 років, які раніше мали серцево-судинні захворювання. До того ж майже чверть із них були хворими на діабет.

Після чотирьох місяців спостережень було виявлено, що рівні ЛПВЩ (ліпопротеїдів високої щільності - так званий "хороший" холестерин) і ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності - "поганий" холестерин) в обох груп майже не змінилися.