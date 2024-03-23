Яйця фаршировані шпинатом: рецепт швидкої і яскравої весняної закуски

З початком весни хочеться їсти прості та легкі страви. Чудовим варіантом для святкового столу може стати легка закуска з яєць, яка дуже швидко готується.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Фаршировані яйця їдять в усьому світі, а у такому яскравому виконанні їх точно захочуть скуштувати усі.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку потрібно зварити яйця круто, охолодити у крижаній воді та акуратно почистити. Далі поріжте яйця навпіл уздовж та відділіть жовтки в окрему мисочку.
Після цього помийте листя шпинату, відріжте стебла. Розігрійте сковороду, влийте ложку олії, покладіть шпинат і припустіть на середньому вогні доки він не стане м’яким.
Якщо використовуєте заморожений шпинат, то дайте йому розморозитися, а потім доведіть на сковороді до кипіння.
Злийте зі шпинату зайву рідину, покладіть його в мисочку до жовтків, додайте майонез і ретельно розімніть виделкою або перебийте погружним блендером.
Також не забудьте посолити та поперчити.
Викладіть цю начинку у половинки варених білків, можна зробити це ложкою або за допомогою кондитерського мішка.
Прикрасити закуску можна листочками шпинату.
Яйця фаршировані шпинатом (фото: Midjourney)
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