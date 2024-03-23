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Яйця фаршировані шпинатом: рецепт швидкої і яскравої весняної закуски

Як приготувати фаршировані шпинатом яйця (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

З початком весни хочеться їсти прості та легкі страви. Чудовим варіантом для святкового столу може стати легка закуска з яєць, яка дуже швидко готується.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Що знадобиться

Фаршировані яйця їдять в усьому світі, а у такому яскравому виконанні їх точно захочуть скуштувати усі. 

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • яйця курячі - 5 шт.
  • шпинат - 100 г
  • майонез 72% - 60 г
  • лимон, сік - 1 ст.л
  • сіль та чорний мелений перець - до свого смаку
  • олія соняшникова рафінована - 1 ст.л

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити яйця круто, охолодити у крижаній воді та акуратно почистити. Далі поріжте яйця навпіл уздовж та відділіть жовтки в окрему мисочку.

Після цього помийте листя шпинату, відріжте стебла. Розігрійте сковороду, влийте ложку олії, покладіть шпинат і припустіть на середньому вогні доки він не стане м’яким.

Якщо використовуєте заморожений шпинат, то дайте йому розморозитися, а потім доведіть на сковороді до кипіння.

Злийте зі шпинату зайву рідину, покладіть його в мисочку до жовтків, додайте майонез і ретельно розімніть виделкою або перебийте погружним блендером.

Також не забудьте посолити та поперчити.

Викладіть цю начинку у половинки варених білків, можна зробити це ложкою або за допомогою кондитерського мішка.

Прикрасити закуску можна листочками шпинату.

Яйця фаршировані шпинатом (фото: Midjourney)

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шпинатРецептиЯйцяПриготування