Яйца фаршированные шпинатом: рецепт быстрой и яркой весенней закуски

Что понадобится

Фаршированные яйца едят по всему миру, а в таком ярком исполнении их точно захотят отведать все.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

яйца куриные - 5 шт.

шпинат - 100 г

майонез 72% - 60 г

лимон, сок - 1 ст.л

соль и черный молотый перец - по вкусу

масло подсолнечное рафинированное - 1 ст.л

Способ приготовления

Сначала нужно сварить яйца вкрутую, охладить в ледяной воде и аккуратно почистить. Затем порежьте яйца пополам и отделите желтки в отдельную мисочку.

После этого помойте листья шпината, отрежьте стебли. Разогрейте сковороду, влейте ложку растительного масла, положите шпинат и допустите на среднем огне пока он не станет мягким.

Если используете замороженный шпинат, дайте ему разморозиться, а затем доведите на сковороде до кипения.

Слейте из шпината лишнюю жидкость, положите его в мисочку к желткам, добавьте майонез и тщательно разомните вилкой или перебейте погружным блендером.

Также не забудьте посолить и поперчить.

Выложите эту начинку в половинки вареных белков, можно это сделать ложкой или с помощью кондитерского мешка.

Украсить закуску можно листочками шпината.

Яйца фаршированные шпинатом (фото: Midjourney)