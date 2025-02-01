"Йшла полем під прицілом снайперів": історія Валентини з Чернігівщини в музеї "Голоси мирних"

На початку березня 2022 року російські війська зайшли у село на Чернігівщині, де проживала Валентина. Громаду оточили танками та БТРами, а у місцевих забрали мобільні телефони. Саме тому про смерть сина від ворожого обстрілу мати дізналася аж через тиждень.
Свою історію жінка розказала музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.
Згодом Валентині повідомили ще й про смерть 90-річної матері. Снаряд влучив прямо у її хату, сховатися у льоху старенька не могла, оскільки була паралізованою. Поховати маму згідно з православним обрядом Валентині не дозволили — цвинтар був замінований. За тілом сина мати йшла пішки у сусіднє село — повз поле з російськими снайперами. Перепоховати найрідніших людей дозволили через місяць – вже після деокупації Чернігівської області.
Дивіться історію Валентини https://u.to/SayfIQ
Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних мешканців України про війну. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.
Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.