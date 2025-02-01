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"Шла полем под прицелом снайперов": история Валентины с Черниговщины в музее "Голоса мирных"

"Шла полем под прицелом снайперов": история Валентины с Черниговщины в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В начале марта 2022 года российские войска зашли в село на Черниговщине, где проживала Валентина. Общину окружили танками и БТРами, а у местных забрали мобильные телефоны. Именно поэтому о смерти сына от вражеского обстрела мать узнала только через неделю.

Свою историю женщина рассказала музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Впоследствии Валентине сообщили еще и о смерти 90-летней матери. Снаряд попал прямо в ее дом, спрятаться в погребе старушка не могла, поскольку была парализована. Похоронить маму согласно православному обряду Валентине не позволили - кладбище было заминировано. За телом сына мать шла пешком в соседнее село - мимо поля с российскими снайперами. Перезахоронить родных людей разрешили через месяц - уже после деоккупации Черниговской области.

Смотрите историю Валентины https://u.to/SayfIQ

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

 

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