"Шла полем под прицелом снайперов": история Валентины с Черниговщины в музее "Голоса мирных"

Впоследствии Валентине сообщили еще и о смерти 90-летней матери. Снаряд попал прямо в ее дом, спрятаться в погребе старушка не могла, поскольку была парализована. Похоронить маму согласно православному обряду Валентине не позволили - кладбище было заминировано. За телом сына мать шла пешком в соседнее село - мимо поля с российскими снайперами. Перезахоронить родных людей разрешили через месяц - уже после деоккупации Черниговской области.

Смотрите историю Валентины https://u.to/SayfIQ

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.